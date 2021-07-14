Десна офіційно підсилилась чемпіоном світу: фото

Десна оголосила про підписання контракту із захисником Олександром Сафроновим, який перебував у статусі вільного агента після виходу з Дніпра-1.

Контракт з гравцем підписаний на 2 роки.

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В Олександра Сафронова можливість дебютувати за новий клуб буде 25 липня – Десна протистоятиме Чорноморцю у першому турі УПЛ.

Що відомо про Сафронова

У міжсезоння через закінчення контрактів команду покинули декілька гравців. Серед них Максим Імереков, Андрій Мостовий, а в Юхима Коноплі завершився термін дії орендної угоди. Також до полтавської Ворскли приєднався естонський захисник Йоонас Тамм. Захисник Павло Полегенько перейшов до Інгульця.

Олександр на правах вільного агента перебрався у Чернігів з СК Дніпро-1, якому належав останні 3 роки. Сам гравцем є вихованцем Дніпра, а у 2019 році став чемпіоном світу U-20 у складі молодіжної збірної України.