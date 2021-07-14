Десна офіційно підсилилась чемпіоном світу: фото
14 липня 2021 , 20:44Читать новость на русском
Джерело:ФК Десна
Десна оголосила про підписання контракту із захисником Олександром Сафроновим, який перебував у статусі вільного агента після виходу з Дніпра-1.
Контракт з гравцем підписаний на 2 роки.
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В Олександра Сафронова можливість дебютувати за новий клуб буде 25 липня – Десна протистоятиме Чорноморцю у першому турі УПЛ.До слова. У міжсезоння через закінчення контрактів команду покинули декілька гравців. Серед них Максим Імереков, Андрій Мостовий, а в Юхима Коноплі завершився термін дії орендної угоди. Також до полтавської Ворскли приєднався естонський захисник Йоонас Тамм. Захисник Павло Полегенько перейшов до Інгульця.
Що відомо про Сафронова
Олександр на правах вільного агента перебрався у Чернігів з СК Дніпро-1, якому належав останні 3 роки. Сам гравцем є вихованцем Дніпра, а у 2019 році став чемпіоном світу U-20 у складі молодіжної збірної України.