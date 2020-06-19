"Десна" очолила нестандартний рейтинг УПЛ: клуб випередив провідних суперників
Чернігівська Десна" виявилась найменш грубою командою УПЛ. Клуб очолив рейтинг коректності у сезоні 2019/20.
Про це повідомила пресслужба чернігівської команди.
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Команда Рябоконя неодноразово завершувала поєдинки без жодної картки у своєму активі.
Таким чином, саме "Десна" очолює такий рейтинг. У 26 матчах лише одне вилучення та 56 попереджень. На другому місці розташувались "гірники", трійку лідерів замкнуло "Динамо".
Найбільш грубою командою виявився "Львів", у їх активі вісім вилучень та 82 жовті картки.
Рейтинг коректності: команд УПЛ сезону 2019/20
- Десна 1 + 56
- Шахтар 3 + 55
- Динамо 5 + 59
- Карпати 5 + 66
- Зоря 4 + 83
- Ворскла 5 + 75
- Дніпро-1 7 + 65
- Маріуполь 7 + 65
- Олександрія 7 + 69
- Олімпік 9 + 63
- Колос 8 + 74
- Львів 8 + 82
Додамо, що у неділю, 21 червня, чернігівська "Десна" поміряється силами з луганською "Зорею". Поєдинок розпочнеться о 19:30.