Динамо вирвало нічию у Десни завдяки пенальті Циганкова: відео

У Києві 21 лютого Десна приймала Динамо в матчі 15 туру чемпіонату України з футболу. Поєдинок завершився нічиєю – 1:1.

Десна – Динамо 1:1

Гол: Будківський, 52 – Циганков, 90+2 (пен.)

Вилучення: Безбородько, 87 (Десна)

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У першому таймі голів забито не було, але варто відзначити момент Десни на 15-й хвилині. Калітвінцев навісив з правого флангу, і Тотовицький, що стояв один перед воротами, головою не влучив по м'ячу.

Відео удару Тотовицького

Після перерви Динамо створило одразу два небезпечних момента. Спершу після скидки Буяльського Циганков з лінії штрафного стрільнув поруч зі штангою, а через 2 хвилини знову скидка Буяльського, і Родрігес не пробив Паста, який ногою відбив м'яч.

Відео удару Циганкова

Відео удару Родрігеса

Все ж, забити гол вдалося Десні. Калітвінцев з лівого флангу навісив точно на голову Будківському, який з лінії воротарського пробив точно під поперечину.

Відео голу Будківського

Будківський вийшов на 3 місце в гонці бомбардирів УПЛ. Також 6 забитих м'ячів у Олександра Гладкого, Владислава Кулача і Анатолія Нурієва.

На 87-й хвилині Десна залишилася у меньшості. Безбородько, який 5 хвилин тому вийшов, як вийшов на заміну, заробив дві жовті картки та покинув поле.

Відео вилучення Безбородька

Кияни одразу скористалися своєю більшістю і вирвали нічию у матчі. На 90-й хвилині м'яч потрапив у руку Гітченку в штрафній Десни і арбітр після перегляду VAR призначив 11-метровий удар.

Віктор Циганков точно пробив в лівий кут. Паст вгадав, але не виручив свою команду – 1:1.

Таким чином, Динамо вдалося зберегти 1 очко відриву від Шахтаря у турнірній таблиці УПЛ. Десна йде четвертою.

Десна – Динамо відеоогляд