Чернігівська "Десна" прийме київське "Динамо" у рамках 28 тур УПЛ. Переглянути поєдинок, який 28 червня відбудеться у Чернігові, можна онлайн на сайті Спорт 24.

У прямому ефірі поєдинок "Десна" – "Динамо" покаже телеканал УНІАН. Початок гри о 19:30, повідомляє 24 канал.

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На YouTube зустріч покаже канал FootballHub. Трансляція розпочнеться о 19:00.

Десна – Динамо: онлайн-трансляція

Значення гри

Обидва клуби ведуть боротьбу за нагороди у чемпіонаті України. "Динамо" претендує на срібло, тому зобов'язане перемагати.

Звитяга дозволить підопічним Олексія Михайличенка відірватися від "Зорі" на 5 очок.

Натомість "Десні", щоб не втратити можливість поборотися за бронзу, також важливо здобувати бодай нічию. Перед зустріччю з "Динамо" відставання від "Зорі" складає 4 очки.