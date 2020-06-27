У неділю, 28 червня, "Десна" прийматиме "Динамо" у 28 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Десна – Динамо: прогноз

У минулому турі "Динамо" зустрічалось із "Колосом". "Біло-сині" завдяки спірним рішенням арбітра Сергія Бойка здобули перемогу. Гості з половини другого тайму грали у меншості, чим скористались кияни. "Динамо" завдяки вдало реалізованим пенальті Циганкова та Де Пени здобуло перемогу.

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"Десна" ж приймала принципового конкурента "Зорю". До кінця матчу рахунок зустрічі був 0:2 на користь луганчан. На 90+8 хвилині гравець "Десни" завдав удару у ворота Махарадзе, але м'яч влучив у руку Чеберку, тому суддя призначив 11-метровий, який вдало реалізував Фаворов. Але. щоб зрівняти рахунок часу вже не залишилось. Мінімальна перемога "Зорі" – 1:2.

Обидві команди є претендентами на перемогу. "Шахтар" вже достроково став чемпіоном, тому кияни хочуть залишити другу сходинку за собою. У спину їм дихають "Зоря" та все та ж "Десна". Суперники відстають від київської команди на 3 та 6 пунктів відповідно.

Між цими трьома командами ж і розгориться боротьба за срібло та бронзу сезону. Також у цю боротьбу може вклинитись "Олександрія". Команда Шарана посідає п'яту сходинку, відстаючи від чернігівського клубу на шість очок.

Матч 28 УПЛ "Десна" – "Динамо" відбудеться у неділю, 28 червня.

Початок матчу – о 19:30.

Десна – Динамо: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch фаворитом цього поєдинку вважають киян. Так, на перемогу "блакитно-білих" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,16, а на успіх команди Рябоконя – 4,80. Нічийний результат оцінюють в 4,20.

Спеціалісти вважають, що рахунок матчу буде нічийний 1:1, такий результат вони оцінили у 8,00. На те, що кияни відзначаться у матчі – 1,12, а "Десні" вдасться засмутити голкіпера "Динамо" – 1,47.

На показник, що "Динамо" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,37. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 4,60.

Букмекери прогнозують те, що кияни першими відкриють рахунок у матчі. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,47, а на те, що першими відзначаться господарі – 2,60.

Фахівці вважають, що у першому таймі вболівальники побачать гол від киян, таку ставку оцінили коефіцієнтом 1,65. На їх думку, "Десна" не зможе відзначитись у першій частині зустрічі, вони оцінили таку можливість коефіцієнтом 1,49.

Показник "Тотал матчу 2-3 голи" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,18.