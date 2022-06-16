Десь заплутав Шапаренка, – Довбик про свою помилку у пропущеному голі від Ірландії

Артем Довбик став автором єдиного голу збірної України у матчі проти Ірландії у Лізі націй. Нападник заявив, що є винним в епізоді з пропущеним м'ячем.

Довбик: Все буде вирішуватись в матчі з Шотландією

Мировою з Ірландією (1:1) наша збірна підсумувала насичений ігровий місяць. Артем Довбик вирвав одне очко для України у третьому турі Ліги націй.

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Нападник Дніпра-1 відзначив асист Андрія Ярмоленка у гольовій атаці. За словами Артема, йому вже просто залишалось влучити у порожні ворота. Довбик зазначив, що гра проти ірландців у Лодзі виявилась важкою, усі грали на фоні втоми та після застуд.

Наразі збірна йде на перерву та збереться вже аж у вересні, де на неї чекає ще три тури Ліги націй, два з яких будуть проти добре усім знайомої Шотландії.

Всі втомилися, всі перехворіли. Дуже тяжко було. Ірландія – швидка команда, в’язка, добре грає, нав’язує верхову боротьбу. З ними було важко грати. Все буде вирішуватись в матчі з Шотландією. Будемо готуватись до нього,

– розповів футболіст групи атаки

"Була помилка, коли нам забивали"

Після першої частини виступів у Лізі націй "синьо-жовті" йдуть лідерами у своїй групі. За три поєдинки підопічні Олександра Петраков не знали смаку поразок – дві перемоги та одна мирова. У підсумку – 7 очок та перше місце. Відрив від другої Шотландії складає лише один пункт.

Довбик відзначився голом у воротах Ірландії, але зауважив, що відчуває себе винним у пропущеному голі команди. На його думку, він дещо спантеличив своїми діями Миколу Шапаренка, який віддав на нього передачу.

Так, ми на першому місці. Це плюс. Але попереду ще три гри. Мій гол цінний для мене, але була помилка, коли нам забивали. Я десь заплутав Шапаренка, і він мені віддав в недодачу. Непорозуміння. Добре, що реабілітувався,

– додав нападник збірної.

Нагадаємо, що Довбик вийшов у стартовому складі команди, замінивши на вістрі атаки травмованого Романа Яремчука.