Дерев'яні медалі у Токіо: українські паралімпійці двічі фінішували четвертими у плаванні

У другий змагальний день виступи наших паралімпійців не є такими щедрими на нагороди. А от четвертих місць хоч відбавляй.

Невезіння другого дня

26 серпня українські паралімпійці поки що потішили нас лише однією нагородою. "Срібло" у плаванні на дистанції 200 метрів здобула нестримна Єлизавета Мерешко. Спортсменам не вдається принести Україні десяту паралімпійську медаль у Токіо.

Оце так Друга медаль плавчині у Токіо: українка Мерешко завоювала "срібло" Паралімпіади

Українські плавці у міксованій естафеті 4х50 метрів стали четвертими серед восьми збірних. Участь у запливі брали дві жінки та двоє чоловіків. Під "синьо-жовтим" прапором змагались Денис Остапченко та Ярослав Семененко. Ще більш титулованим було представництво України у жіночій частині – бронзова призерка у Токіо Анна Гонтар та багаторазова паралімпійська чемпіонка Єлизавета Мерешко.

Наші олімпійці по ходу естафети поступово підіймали команду до лідерів. Перед останнім етапом, на якому плила Мерешко, Україна була третьою. Але якісь десяті долі секунди віддалили нашу країну від третього місця. Єлизавета на фініші впустила "бронзу" з рук. Третьою стала естафетна четвірка з Бразилії. Між нашою командою та бронзовими призерами відставання лише у 0.07 секунди.

Результати естафети

Китай – 2:15.49 Італія – 2:21.45 Бразилія – 2:24.82 Україна – 2:24.89

​Ще одна дерев'яна медаль України

"Золото" Паралімпіади–2020 у міксованій естафеті здобули плавці з Китаю, які завершили дистанцію з новим світовим паралімпійським рекордом.

Олексій Вірченко представляв Україну у запливі на 100 метрів на спині у класі S13. Також честь країни захищав Кирило Геращенко. Обидва опинились поза п'єдесталом.

20–річний Вірченко з четвертим результатом подолав кваліфікацію та пройшов у фінал. Однак Олексію не вдалось здобути свою другу поспіль паралімпійську медаль у Токіо. Українець пропустив повз себе Ігара Бокі з Білорусі, представника Канади Ніколаса Гай Турбіде та плавця ПКР Алєксєя Сотнікова.

У підсумку – 4-та сходинка для Вірченка. 25 серпня українець вже здобув свою першу медаль на японській землі. Спортсмен змагався за медалі 100-метрівки батерфляєм та посів друге місце.

Інший український плавець Кирило Геращенко завершив виступ на 6-й позиції.

Результати запливу

1. Ігар Бокі (Білорусь) – 56.36

2. Ніколас Гай Турбіде (Канада) – 59.70

3. Алєксєй Сотніков (ПКР) – 59.86

4. Олексій Вірченко (Україна) – 1:00.48

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6. Кирило Геращенко – 1:02.13