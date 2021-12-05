Адамес важчий за Дерев'янченка: відео зважування напередодні бою
5 грудня 2021 , 13:35Читать новость на русском
Джерело:SecondsOut
Український боксер середньої ваги Сергій Деревянченко пройшов традиційну процедуру зважування перед поєдинком із майбутнім суперником Карлосом Адамесом. Боксери вийдуть на ринг у ніч із 5 на 6 грудня.
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Поєдинок відбудеться у Лос-Анджелесі на арені Staples Center. Бій пройде в андеркарді битви між Джервонтою Девісом та Ісааком Крусом.
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Під час зважування обидва боксери вклалися в ліміт середньої ваги (до 72,5 кілограмів). Однак українець виявився трохи легшим за суперника.
Дерев'янченко на терезах показав 72,1 кілограма, а Адамес – 72,3.
Відео зважування
Перед протистоянням
- Для українського боксера це перший бій з вересня 2020-го року. У своєму останньому поєдинку Сергій поступився Джермаллу Чарло та не зміг відібрати в американця чемпіонський титул WBC у середній вазі.
- Суперник українця провів у професіоналах 21 поєдинок, 20 із них завершував перемогою (16 – нокаутом) при лише одній поразці. 27-річний боксер зазнав поразки у листопаді 2019-го року у поєдинку проти бразильця Патріка Тейшейрі.