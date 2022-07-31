Дерев'янченко переможно повернувся на ринг, перервавши серію поразок: патріотичне відео

31 липня 2022 , 10:39
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Український боксер Сергій Дерев'янченко здобув свою чотирнадцяту перемогу в професійному ринзі. Він впевнено декласував американця Джошуа Конлі.

Дерев'янченко переміг Конлі

36-річний український боксер Сергій Дерев'янченко переможно повернувся на ринг після серії з трьох поразок, пише 24 канал.

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Поєдинок відбувся в андеркарді вечора боксу, де мейнівентом була зустріч Дані Гарсії та Хосе Бенавідеса. Бій українця був розрахований на 10 раундів, боксери здолали усю дистанцію.

Український боксер перепрацював свого суперника фактично у кожній з 3-хвилинок. Конлі намагався перехопити ініціативу, проте все марно, з кожним наступним раундом перевага Дерев'янченка ставала очевиднішою.

Переможця протистояння обрали судді, вони надали перевагу українцю: 99 – 91, 99 – 91 та 98 – 92.

Боксер відсвяткував свою перемогу загорнувшися в синьо-жовтий прапор.

Відео оголошення результатів бою

Що відомо про українського боксера

  • Зазначимо, що останні 3 бої Сергій програв: спершу Геннадію Головкіну у чемпіонському бою, тоді знову в бою за пояс поразка від Джермелла Чарло, а тоді ще один програш – у бою за звання претендента на чемпіонський титул від Карлоса Адамес.
  • Дерев'янченко провів 18 боїв у професійному ринзі, де здобув 14 перемог та 4 поразки. Українець боксує у середній ваговій категорії, він дебютував у професійному боксі в 2014 році.
Автор: Дарина Жданович