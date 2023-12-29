Важко прощатись: колишній суперник Усика та Кличка заговорив про завершення кар'єри

Дереку Чісорі у 2023-му виповнилося 40 років. Відомий британський боксер розуміє, що незабаром йому доведеться повісити рукавиці на цвях.

Один із найбільш відомих чинних боксерів надважкої ваги Дерек Чісора висловив думку, що йому буде важко прощатись з боксом. Британець боксує все свідоме життя, тому наважитися на це рішення, як і багатьом, йому буде складно.

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Чісора замислився над завершенням кар'єри боксера

Я так люблю цю гру, що мені буде важко прощатись,

– написав Чісора в своєму твіттері.

У Чісори була успішна любительська кар'єра: він провів близько 20 боїв, виграв золото на турнірі Чотирьох Націй, а також був чемпіоном Англії серед аматорів.

На професіональному рівні Чісора провів 47 боїв, у яких здобув 34 перемоги. Незважаючи на 13 поразок, серед яких є невдалі бої з українцями Віталієм Кличком та Олександром Усиком, Дерек досі вважається одним із найяскравіших представників надважкої ваги.