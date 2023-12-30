"Хочу відчувати страх": легендарний супертяж має намір знову боксувати із зірками хевівейту

40-річний Дерек Чісора нещодавно замислився про завершення кар'єри. Але перш ніж повісити рукавички на цвях, британський боксер хоче провести три поєдинки.

Незабаром бокс залишиться без одного із найскандальніших спортсменів хевівейту останніх часів. Ексчемпіон Європи за версією EBU Дерек Чісора має чіткий план щодо завершення кар'єри.

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Чісора хоче провести 3 бої до виходу на пенсію

"Мені залишилося провести 3 поєдинки. Я розмовляв з Туркі Аль аш-Шейхом і сказав йому: "Зроби мені правильну пропозицію – і я дам тобі найкраще шоу в історії".

Я хочу когось дивовижного, когось великого. Хочу відчувати фактор страху, щоб нервувати і тренуватися наполегливіше", – сказав Чісора.

У Чісори була успішна любительська кар'єра: він провів близько 20 боїв, виграв золото на турнірі Чотирьох Націй, а також був чемпіоном Англії серед аматорів.

На професіональному рівні Чісора провів 47 боїв, у яких здобув 34 перемоги. Незважаючи на 13 поразок, серед яких є невдалі бої з українцями Віталієм Кличком та Олександром Усиком, Дерек досі вважається одним із найяскравіших представників надважкої ваги.