"Шість разів ми отримали по дупі": чому Чісора назвав Усика найвеличнішим боксером
1 червня 2024, 19:45Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Дерека Чісора
Абсолютний чемпіон світу в надважкому дивізіоні Олександр Усик на профі-рингу провів шість боїв проти британських боксерів. Усі вони завершилися на користь українця.
Олександр Усик у поєдинку за абсолют переміг Тайсона Ф'юрі. "Циганський король" став п'ятим британцем у послужному списку українського чемпіона.
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Звернення Чісори до Усика
Ветеран хевівейту Дерек Чісора підбив підсумки досягнень Олександра Усика. 40-річний боксер щиро назвав українця "найвеличнішим".
Шість разів ми отримали по дупі від цього чоловіка, він – найвеличніший боксер,
– сказав Чісора.
Олександр Усик переміг п'ятьох британців / фото з інстаграму Чісори
Усик проти британців
- Нагадаємо, що під час професійної кар'єри Олександр Усик переміг п'ятьох боксерів з Великої Британії.
- У листопаді 2018 року Усик переміг нокаутом Тоні Белью. Українець захистив звання абсолютного чемпіона крузервейту.
- У 2020 році на "Вемблі" Усик здолав Дерека Чісору завдяки рішенню суддів.
- Потім українець двічі зустрічався проти Ентоні Джошуа. У першому поєдинку в Лондоні український боксер виграв титули WBA (Super), IBF, WBO та IBO у надважкому дивізіоні. А у реванші захистив чемпіонські пояси.
- Влітку 2023 року Усик захистив титули в поєдинку з Даніелем Дюбуа.
- І, нарешті, 18 травня в Ер-Ріяді Олександр побив Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном хевівейту.