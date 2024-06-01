"Шість разів ми отримали по дупі": чому Чісора назвав Усика найвеличнішим боксером

Абсолютний чемпіон світу в надважкому дивізіоні Олександр Усик на профі-рингу провів шість боїв проти британських боксерів. Усі вони завершилися на користь українця.

Олександр Усик у поєдинку за абсолют переміг Тайсона Ф'юрі. "Циганський король" став п'ятим британцем у послужному списку українського чемпіона.

Читайте також Вкрадений нокаут був запланований: що рефері говорив Усику перед боєм з Ф'юрі

Звернення Чісори до Усика

Ветеран хевівейту Дерек Чісора підбив підсумки досягнень Олександра Усика. 40-річний боксер щиро назвав українця "найвеличнішим".

Шість разів ми отримали по дупі від цього чоловіка, він – найвеличніший боксер,

– сказав Чісора.

Олександр Усик переміг п'ятьох британців / фото з інстаграму Чісори

Усик проти британців