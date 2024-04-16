Останній шанс "Бронзового бомбардувальника": несподівана заява Вайлдера перед боєм з Чжилеєм

Американський супертяж Деонтей Вайлдер здобув славу одного з найнебезпечніших нокаутерів світу. Проте час його кар'єри невблаганно добігає до завершення.

Деонтей Вайлдер був близьким до повернення на боксерський Олімп. Проте несподівана поразка від Дзозефа Паркера болюче вдарила по самолюбству "Бронзового бомбардувальника".

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Відверте зізнання Вайлдера

Останній шанс перезапустити кар'єру Вайлдер отримає 1 червня, коли зустрінеться в рингу проти китайського велетня Чжана Чжилея. 38-річний американець зізнався, що цей бій може бути останнім.

Я поважаю Чжилея, він хороший боксер, але зараз мій час. Я через багато пройшов, я знову зібрався всередині. Це бій – мій останній шанс. Він все і покаже,

– сказав Вайлдер.

"Бронзовий бомбардувальник" додав, що "втратив любов, голод і пристрасть до боксу". Втім, йому нічого втрачати, а тому пообіцяв продемонструвативсю свою майстерність.

Чорна смуга Вайлдера