"Він дуже боїться": екс-чемпіон WBC кепкує з Усика та вимагає бою з українцем

Деонтей Вайлдер у звичній для себе манері вирішив образити Олександра Усика. Американський боксер працює у своїх інтересах.

Деонтей Валйдер вирішив розпочати словесну битву. Як зазвичай буває у боксі, американський спортсмен вирішив свого потенційного опонента взяти на слабо.

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Готовий йти на копроміс, провокуючи опонента

Деонтей Вайлдер прагне бою з Олександром Усиком. Американський боксер може отримати таку нагоду в тому випадку, якщо пролунає відмова у сторону українця віід британця Дюбуа. WBA раніше вирішила підстрахуватися та зробила "Бронзового бомбардувальника" запасним варіантом для Усика. Захист титулу українського боксера повинен відбутися влітку.

Вайлдер не має бажання вимагати неймовірного від даного потенційного поєдинку. За словами американця, він не ставитиме захмарних умов у стилі Тайсона Ф'юрі. На його думку, спортсмени повинні допомагати один одному, зокрема, заробляти, а не ставати на заваді цьому та класти одне одного в не зручне становище. "Бронзовий бомбардувальник" закликав Усика та інших боксерів не вішати на себе завищені "цінники".

Я обома руками за цей бій, але він трохи побоюється. Навіть дуже боїться. Я давно в цьому ділі, тому в курсі справ. У будь-який момент я готовий прийняти цей бій будь-де,

– запевним Вайлдер.

Варто зазначити. Американський боксер провів на професійному ринзі 46 поєдинків, у яких здобув 43 перемоги (42 – нокаутом). З 2015-го по 2020-ий Вайлдер володів титулом WBC, але втратив пояс у трилогії з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що на поєдинок в останній раз українець вийшов у серпні минулого року в Саудівській Аравії. В складному двобої Олександр Усик повторно здолав Ентоні Джошуа та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF. До того ж раніше промоутер Олександра Усика зазначав, що поєдинок за захист титулу українця відбудеться у Польщі.