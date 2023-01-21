Нова сила: Денисов назвав клуб, який в майбутньому боротиметься за чемпіонство в УПЛ

Колишній директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисовподілився своїми думками щодо майбутньої зірочки УПЛ. Денисов покладає великі надії на західноукраїнський колектив.

Олександр Денисов пророкує велике майбутнє ФК Полісся. Колишній директор Футбол 1/2/3 аргументував свої передбачення.

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Денисов зазначає, що Полісся серйозно налаштоване на УПЛ. Денисову імпонує підхід житомирського клубу.

У Житомирі будується стадіон, будується нова спортивна база. Я бачив проект – виглядає потужно та класно. Сам Буткевич спокійно та виважено підходить до розвитку клубу,

– написав Денисов.

Також він вважає, що Полісся здатне нав'язати українським грандам боротьбу не тільки за єврокубки, а й за чемпіонство.

Впевнений, що за чемпіонство згодом Полісся 100% боротиметься. Якщо з'явиться нова сила – буде супер. З найближчих я бачу захід до УПЛ Полісся. Президент клубу Буткевич будує команду і не тільки він комплексно підходить до цього питання,

– написав Денисов.

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