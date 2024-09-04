Неймовірна перемога: Денисенко став чемпіоном Паралімпіади, а Веракса виборов "срібло"

У середу, 4 вересня, на Паралімпіаді-2024 відбулося 6 фіналів з плавання за участю українців. В одному з них Україну представляли одразу три паралімпійці.

Українські спортсмени змагалися у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12. Україну представляли Ярослав Денисенко, Максим Веракса та Ілля Яременко, пише 24 канал.

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Денисенко та Веракса здобули дві медалі Паралімпіади-2024

У кваліфікаційному запливі Денисенко показав перший результат, а Веракса – другий. Завдяки цьому вони успішно пройшли у фінал.

У фінальному запливі боротьба точилася між двома українцями. Після 50 метрів першим був Веракса. Однак на останніх метрах дистанції його обійшов Денисенко та вирвав перемогу. Його час – 53.11 секунди.

Денисенко став чемпіоном Паралімпіади-2024. У Веракси – "срібло", а Яременко завершив заплив на сьомому місці.

Результат запливу на 100 метрів / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади

Ярослав Денисенко приніс Україні десятку золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Для спортсмена з Полтави це перше паралімпійське "золото".

Довідка. У Ярослава Денисенка в активі 4 "срібла" Паралімпіади-2016. Максим Веракса є восьмиразовим паралімпійським чемпіоном. У його активі також одне "срібло" та шість бронзових медалей Паралімпіад. Ілля Яременко має "бронзу" Паралімпіади-2016 та срібну медаль Токіо-2020.

Відзначимо, що Ярослав Денисенко на Паралімпіаді-2024 вже здобув бронзову медаль, а Ілля Яременко "срібло".