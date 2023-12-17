Український Мессі підкорив серця вболівальників: відео супергола форварда Барселони

17 грудня 2023, 17:21
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Юний українець Денис Соколовський відзначився ефектним голом за команду академії Барселони. Такій красі позаздрив би навіть легендарний Ліонель Мессі.

15 грудня вихованці академії Барселони зустрічалися з однолітками з Вільярреалу. У складі "блаугранас" своєю грою привертав увагу українець Денис Соколовський.

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На початку зустрічі 10-річний футболіст отримав м'яч в центрі поля, на швидкості обіграв опікуна та пробив з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер "Жовтої субмарини" нічого не міг вдіяти з фантастичним ударом.

Відео голу Дениса Соколовського

Що відомо про юного українця

  • Денис Соколовський – є вихованцем київського Динамо.
  • У вересні 2022 року він переїхав до Іспанії, де спочатку грав за Серданьоло-дель-Вальєс.
  • За підсумком сезону Денис забив 40 голів та зайняв четверте місце в списку бомбардирів юнацької Ла Ліги.
  • Результативного футболіста помітили скаути Барселони, які запросили його до академії каталонського клубу.
  • Починаючи з літа 2023 року Соколовський захищає кольори "блаугранас", в якій продовжує штампувати голи.
Автор: Сергій Шаховець