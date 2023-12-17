Український Мессі підкорив серця вболівальників: відео супергола форварда Барселони

Юний українець Денис Соколовський відзначився ефектним голом за команду академії Барселони. Такій красі позаздрив би навіть легендарний Ліонель Мессі.

15 грудня вихованці академії Барселони зустрічалися з однолітками з Вільярреалу. У складі "блаугранас" своєю грою привертав увагу українець Денис Соколовський.

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На початку зустрічі 10-річний футболіст отримав м'яч в центрі поля, на швидкості обіграв опікуна та пробив з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер "Жовтої субмарини" нічого не міг вдіяти з фантастичним ударом.

Відео голу Дениса Соколовського

Що відомо про юного українця