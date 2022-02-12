Денис Олійник: "Таких президентів, як Ярославський, у своєму житті не зустрічав"

Один із найяскравіших футболістів в історії українського футболу, експівзахисник "Металіста" Денис Олійник підтвердив свою участь у матчі зірок "Металіста" 28 травня та дав спеціальне інтерв'ю сайту MetalistAllStar.com.

"Таких президентів як Ярославський у своєму житті не зустрічав. – Згадує футболіст часи, коли він захищав кольори жовто-синіх. – Те, як він любить команду, як переживає, як ставиться до футболу… Він майже не пропускав жодного тренування команди. Я йому дуже вдячний, тому що у деяких особистих питаннях він мені дуже допоміг. Коли мені потрібно було закрити деякі фінансові питання, він пішов назустріч мені. З великою повагою ставлюся до Олександра Владиленовича. Хотілося б, щоб таких президентів в українському футболі було більше. Тоді й футбол у нашій країні зростатиме".

Денис із великою теплотою та з усмішкою згадує період своєї кар'єри в "Металісті" з погляду професійного зростання, підтримку та любов уболівальників команди: "Коли я грав у "Металісті" у мене були чудові стосунки з харківськими вболівальниками. Вони любили мене і в останній мій рік у "Металісті" визначили найкращим гравцем команди. Я завжди відчував їхню підтримку. Для мене харківські вболівальники найкращі в Україні!", – розповів він.

"Я дуже радий, що свого часу опинився в "Металісті". Я вдячний клубу за те, що вони викупили мій контракт за досить солідну суму. Вони повірили в мене і дали шанс виявити себе. Перші пів року, можливо, не так усе добре складалося, але дякую Мирону Богдановичу, Євгену Олексійовичу та Олександру Владиленовичу за те, що вірили в мене до кінця. Другий і третій рік я добре провів у "Металісті", потрапив до збірної. Я виріс як футболіст у "Металісті". Два сезони в Харкові є одні з найкращих періодів у моїй кар'єрі", – зізнався в інтерв'ю для MetalistAllStar.com експівзахисник клубу.

Олійник розповів, що досі стежить за життям клубу та його президента Олександра Ярославського, який веде клуб до його нових висот: "Він красень! У 62 роки так виглядає! Стільки енергії! Дуже позитивна людина. Я й сам люблю такі процедури", – поділився ексгравець "Металіста" своїми враженнями від нещодавнього відео, де президент "Металіста" пірнає у крижану воду.

Денис Олійник у поєдинку, що готується до кінця травня, між двома складами "Металіста" зіграє за команду зірок клубу історичного періоду 2005 – 2012 років. Ексзахисник клубу продовжує свою футбольну кар'єру і має добру репутацію у чемпіонаті Фінляндії, де проводить уже п'ятий свій сезон, а незабаром він зіграє ювілейний 100-й матч за СІК. За "Металіст" Олійник провів 89 ігор та забив 25 м'ячів.

"Для мене це велика честь, – сказав Олійник про запрошення на свято до Харкова на відео, яке записав для інстаграму, — сподіваюся приїхати та всіх вас побачити. Тільки Харків, лише перемога! "Металіст", вперед за перемогою!", – заспівав він кричалку фанів клубу в кінці звернення і подякував за запрошення на Metalist All-Star Game.

Як відомо, грандіозний матч легенд відбудеться 28 травня на стадіоні "Металіст". MetalistAllStar.com – спеціальний сайт, створений до цього поєдинку клубом, розповідає шанувальникам "Металіста" про гравців, які вийдуть на поле наприкінці травня, ділиться їх спогадами в ексклюзивних інтерв'ю. А також на сайті – зворотний відлік до старту матчу та можливість купити квитки на це грандіозне свято.