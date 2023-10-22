В парі з уродженцем Росії: українець Денис Молчанов виграв другий трофей в кар'єрі

Тенісист вдало виступив у столиці Швеції в дуеті із Андрієм Голубєвим. Цікаво, що свій перший титул українець також виграв з росіянином.

Денис Молчанов / Андрій Голубєв – Юкі Бхамбрі / Джуліан Кеш 2:0 (7:6, 6:2)

У Стокгольмі підійшли до завершення чоловічі тенісні турніри категорії АТР250. Змагання проходили як в одиночному розряді, так і в парному, пише 24 канал.

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Другий трофей для українця

В останньому брав участь українець Денис Молчанов, який заявився у парі з Андрієм Голубєвим – громадянином Казахстана, який народисвся у Волгоградські області РФ. Турнір вийшов для них надуспішним, адже вже у першому раунді дует вибив головних фаворитів змагання – Гонсалеса та Молтені з Аргентини.

У підсумку Молчанов з партнером дістались фіналу, де їх суперниками стали Джуліан Кеш (Велика Британія) та Юкі Бхамбрі (Індія). Україно-казахська пара була андердогом, але все ж змогла здобути перемогу.

Перший сет завершився тайбрейком, де у напруженій боротьбі (10:8) взяли гору Молчанов та Голубєв. Другий же дався їхм легше – жодного програного брейка та 6:2 у підсумку.

Таким чином, Молчанов здобув свій другий трофей АТР в кар'єрі. Цікаво, що перший Денис виграв у Марселі в лютому 2022-го в парі з росіянином Андрієм Рубльовим.

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Павєл Котов – Гаель Монфіс (Франція) 1:2 (6:4, 6:7, 3:6)

Також дав привід українцям для радості і фінал в одиночному розряді. Там українці участь не брали, а у фінал вийшов "нейтральний" росіянин Павєл Котов. Його суперником у боротьбі за титул став француз Гаель Монфіс.

Він є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної. До речі, українка спостерігала за грою тенісиста з трибун. Стартовий сет залишився за представником країни-терористки. але потім Гаелю вдався камбек.

Другий сет француз виграв на тайбрейку, а третій – із впевненим рахунком 6:3. Для Монфіса це 12-ий титул АТР в кар'єрі. В останній раз Гаель вигравав фінал у січні 2022-го в Аделаїді, де переграв у фіналі іншого росіянина Карена Хачанова.