Найкращий серед лузерів: Костишин відзначився ефектним дебютним голом у США – відео

Денис Костишин зміг оформити свій перший забитий м'яч після переїзду до США. Український півзахисник зробив це у ефектному стилі.

Денис Костишин забив свій дебютний гол за Ель Пасо у програному матчі проти Детройта (1:3). До того ж, український півзахисник став найкращим серед гірших за підсумками матчу, пише 24 канал.

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Дебютний гол не за найкращих умов

Денис Костишин розпочав поєдинок зі стартових хвилин. Поразка від Детройта стала уже третьою для Ель Пасо у поточному сезоні, проте українець зміг подарувати надію фанатам своєї команди та трішки потішити своє его.

За рахунку 0:1 Денис зміг забити ефектний гол з лінії карного майданчика. Український півзахисник сильний та точним ударом головою відправив м'яч у правий кут воріт суперника, вирівнявши ваги матчу. Проте Ель Пасо за підсумками гри таки поступився Детройту

Українець ж був визнаним найкращим гравцем своєї команди у програному матчі, отримавши найвищу оцінку – 7,4 від Sofascore. За час, проведений на полі, Денис завдав по воротах 2 удари, ще два постріли пройшли повз, віддав 2 ключові паси, а також 2 з чотирьох довгих навісів, а точність його передач становила 85 відсотків.

Команда Костишина виступає у другому за силою футбольному турнірі США, а саме у чемпіонаті Західної конференції. Після трьох зіграних турів Ель Пасо посідає останнє місце змагань, не маючи жодного залікового бала у активі.

Відео гола Дениса Костишина:

Кар'єра українського півзахисника