"Ікона Динамо": трансфер легенди киян спричинив фурор у Хорватії

Ще один колишній динамівець прилаштувався у європейському чемпіонаті. Денис Гармаш став футболістом хорватського Осієка.

Ветеран київського клубу нарешті працевлаштувався у новій команді, куди його сватали останнім часом. В Осієку Денис Гармаш виступатиме під звичним для нього 19-м номером.

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Кулешевіч: Ми впевнені, що він покращить нашу гру

Український півзахисник підписав контракт із хорватським клубом до кінця червня 2024-го року. В Осієку не приховують своїх щасливих емоцій щодо трансферу Гармаша. Спортивний директор хорватів Івіца Кулешевіч прокоментував перехід українця.

Функціонер Осієка назвав Гармаша “іконою київського Динамо”.

Ми щасливі та задоволені, що вдалося залучити гравця такого рівня, як Денис. Йдеться про ікону київського Динамо, гравця з багатим досвідом, який у своїй кар’єрі грав важливі матчі та вигравав трофеї. Ми впевнені, що він покращить нашу гру, ще більше покращить якість команди та стане підсиленням на полі та поза ним. Я бажаю йому успіхів у виступах за наш клуб,

– заявив спортивний директор Осієка.

До цього переходу Денис підтримував форму із юнацькою командою “біло-синіх”.

У структурі київського гранда Гармаш виступав із перервами з 2007-го року. У футболці першої команди киян провів 359 матчів (54 голи та 45 асистів).

У цьому сезоні-2023/2024 Гармаш не зіграє за Динамо жодного матчу. Дебютувати з новий клуб українець зможе вже 16 вересня, коли Осієк зіграє на виїзді проти Рієки.

Новий сезон Осієк розпочав дуже добре. Після 6-ти турів клуб Гармаша посідає друге місце, набравши 11 балів. Більше лише у лідера Хайдука – 15 очок.