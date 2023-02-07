Тримати нікого не збираються: Динамо може розпрощатись з досвідченим гравцем

Київське Динамо продовжує відпускати своїх гравців. До списку відійшовших може потрапити досвідчений українець "біло-синіх".

Денис Гармаш потенційно може опинитись у лавах іноземного клубу. Відомі варіанти, куди може переїхати український півзахисник. Також, Динамо анонсувало ще один трансфер на заміну Гармашу.

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Нікого не тримають під замком

Старожил столичного клубу може стати черговою втратою киян, але, можливо, тільки тимчасово. Динамо підшуковує варіанти продовження кар'єри Гармашу закордоном. "Біло-сині" усвідомлюють, що грошей за досвідченого півзахисника їм не виручити, тому вони планують віддати Гармаша тільки в оренду. Досвідчений півзахисник може опинитись в одній з команд чемпіонату Туреччини, Греції або ж Кіпру.

В Динамо залишився тільки один форвард (Владислав Супряга, хоча й той може опинитись у Першій Лізі), а Гармаш без проблем міг закрити цю позицію. З відходом універсального гравця кияни потребують заміни. Столичний клуб уже на днях має представити нового також досвідченого нападника. Раніше повідомлялось, що Динамо зацікавлене у підписанні найкращого бомбардира чемпіонату Бразилії.

Гравці, які уже покинули Динамо цієї зими