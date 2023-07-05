"Я виховувався у любові до Динамо": досвідчений гравець киян зворушливо попрощався з клубом

Час Дениса Бойка у столичному колективі добіг до кінця. Маститий голкіпер вирішив написати декілька теплих слів із цього приводу.

Денис Бойко зворушливо попрощався із київським Динамо. "Біло-синій" колектив був для голкіпера рідним із самого дитинства.

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"Назавжди фанат Динамо"

Досвідчений воротар покинув столичний клуб по завершенню минулого сезону. Бойко вийшов на поле у матчі проти Металіста 1925 у рамках фінального 30-го туру УПЛ. Голкіпер з'явився на газоні на 88-ій хвилині підмінивши Георгія Бущана, а фанати супроводжували воротаря скандуванням його прізвища: "Бойко, Бойко, Бойко". Досвідчений воротар після такого теплого прийому не міг не попрощатися із рідним колектив не написавши зворушливих слів.

Зокрема, Денис зазначив, що він з ранніх літ виховувався на традиціях і любові до столичного клубу, тому в його серці назавжди великими літерами буде викарбувано імʼя Динамо Київ. До того ж Бойко подякував усім партнерам по команді та тренерам, з якими він працював протягом цього періоду, а також усьому персоналу клуба, який кожен день допомагав голкіперу на базі та за її межами, коремі слова вдячності Денис адресував і президенту киян Ігорю Суркісу.

Окрема вдячність нашим вболівальникам, які підтримували нас як у часи перемог так і у скрутні часи поразок! Ви наша сила! Але найголовніші слова подяки та низький уклін нашим захисникам, які боронять нашу країну від ср**их орків! Завдячуючи вам зараз ми можемо займатися улюбленою справою! Слава Україні! Я на завжди вболівальник київського Динамо,

– написав Бойко.

Нагадаємо, що голкіпер не збирається вішати свої рукавиці на цвях. Досвідченого воротаря активно сватають у ряди амбітного новачка Української Прем'єр-ліги Полісся, яке уже встигло підсилитися низкою талановитих та досвідчених виконавців.

Бойко у лавах киян