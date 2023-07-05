"Я виховувався у любові до Динамо": досвідчений гравець киян зворушливо попрощався з клубом
Час Дениса Бойка у столичному колективі добіг до кінця. Маститий голкіпер вирішив написати декілька теплих слів із цього приводу.
Денис Бойко зворушливо попрощався із київським Динамо. "Біло-синій" колектив був для голкіпера рідним із самого дитинства.
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"Назавжди фанат Динамо"
Досвідчений воротар покинув столичний клуб по завершенню минулого сезону. Бойко вийшов на поле у матчі проти Металіста 1925 у рамках фінального 30-го туру УПЛ. Голкіпер з'явився на газоні на 88-ій хвилині підмінивши Георгія Бущана, а фанати супроводжували воротаря скандуванням його прізвища: "Бойко, Бойко, Бойко". Досвідчений воротар після такого теплого прийому не міг не попрощатися із рідним колектив не написавши зворушливих слів.
Зокрема, Денис зазначив, що він з ранніх літ виховувався на традиціях і любові до столичного клубу, тому в його серці назавжди великими літерами буде викарбувано імʼя Динамо Київ. До того ж Бойко подякував усім партнерам по команді та тренерам, з якими він працював протягом цього періоду, а також усьому персоналу клуба, який кожен день допомагав голкіперу на базі та за її межами, коремі слова вдячності Денис адресував і президенту киян Ігорю Суркісу.
Окрема вдячність нашим вболівальникам, які підтримували нас як у часи перемог так і у скрутні часи поразок! Ви наша сила! Але найголовніші слова подяки та низький уклін нашим захисникам, які боронять нашу країну від ср**их орків! Завдячуючи вам зараз ми можемо займатися улюбленою справою! Слава Україні! Я на завжди вболівальник київського Динамо,
– написав Бойко.
Нагадаємо, що голкіпер не збирається вішати свої рукавиці на цвях. Досвідченого воротаря активно сватають у ряди амбітного новачка Української Прем'єр-ліги Полісся, яке уже встигло підсилитися низкою талановитих та досвідчених виконавців.
Бойко у лавах киян
- Денис – вихованець Динамо, який перебуває у клубі з 6-и років. Проте голкіпер свого часу достатньо поїздив по орендах, зокрема, Денис грав у футболці Оболоні, Кривбаса, київського ЦСКА та Дніпра, куди згодом і перейшов.
- Найкращий період кар'єри Бойка припав саме на перебування у дніпровському клубі. Денис з командою ставав віцечемпіоном України, грав у кваліфікації Ліги чемпіонів та доходив з Дніпром до легендарного фіналу Ліги Європи. Загалом за дніпровський колектив Бойко провів 102 матчі, а 46 ігор відстояв на сухо. Також після прекрасного сезону він номінувався на голкіпера сезону за версією УЄФА.
- Після своїх феєричних виступів в Україні Денис прикував до себе увагу іноземних клубів. Спершу українець опинився в Бешикташі, який віддав за голкіпера 3,5 мільйона євро, а згодом в оренді Малазі, проте в жодному клубі за кордоном він заграти не зміг.
- Під час негараздів Дениса у іноземних командах Динамо потребувало допомоги саме у позиції воротаря, тому Бойко вчасно прийшов на допомогу, спершу відігравши у київському клубі, як орендований гравець, а згодом він перейшов у стан "біло-синіх" у ролі вільного агента.
- За столичний колектив Бойко провів 108 матчів, з яких 51 на "сухо". З киянами він ставав чемпіоном України, двічі володарем Кубка країни та тричі вигравав Суперкубок України.