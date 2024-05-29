Легенді вказали на двері: Денис Бойко залишив Полісся

Полісся оголосило про завершення співпраці з Денисом Бойком. 36-річний воротар залишив житомирський клуб на правах вільного агента.

Колишній голкіпер Динамо, Дніпра та національної збірної України з футболу Денис Бойко став вільним агентом. Житомирське Полісся, за яке 36-річний воротар виступав у минулому сезоні, вирішило не продовжувати співпрацю.

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Бойко виявився непотрібним Поліссю

Контракт Бойка з Поліссям спливав 30 червня цього року. Оскільки офіційних ігор до кінця цього періоду немає, керівництво клубу надало Денису вже зараз статус вільного агента, аби він мав більше часу на пошуки нового працевлаштування.

Бойко приєднався до "вовків" влітку 2023 року. За цей сезон він провів 24 гри у складі команди, пропустивши 21 м’яч та 8 разів зберіг свої ворота в недоторканності. Також Денис став найкращим гравцем Полісся у минулому році за версією уболівальників.

Авторитетний портал Трансфермаркт оцінює ринкову вартість Бойка в 500 тисяч євро. Новому клубу він дістанеться безкоштовно, оскільки більше не має контрактних зобов'язань.