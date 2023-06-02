Реанімувати кар'єру та допомогти новачку: ветеран Динамо може перейти до амбітного клубу УПЛ

Денис Бойко, скоріше за все, покине київський колектив. Воротар може допомогти клубам, які потребують досвідчених футболістів.

Денис Бойко близький до переходу в житомирське Полісся. Час голкіпера в Динамо підходить до кінця.

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Взаємовигідна угода

Представники досвідченого голкіпера киян уже провели попередню зустріч з президентом Полісся, яке достроково вийшло в еліту українського футболу та ще й виграло Першу лігу, Геннадієм Буткевичем. Житомирський колектив кладе собі високі цілі в наступному сезоні, а тому їм потрібно підсилювати свій склад не сильними та досвідченими виконавцями, що вони розпочинають активно робити. "Вовки" розраховують на Бойка, як на основного голкіпера команди.

Ба більше, маститий воротар може доєднатися до житомирського клубу в статусі вільного агента, оскільки його контракт з Динамо завершується 30-го червня 2023-го року. Наразі голкіпером, який виходить зі стартових хвилин у футболці Полісся, є 26-и річний Олег Кудрик, який перед тим захищав кольори Маріуполя. Також "вовки" нещодавно підписали першого легіонера, який також прийде в команді у ролі голкіпера, а саме 19-річного Чіджоке Аніагбосо, який є воротарем юніорської збірної Нігерії.

Відхід Бойка не стане проблемним для київського Динамо. Столичний колектив в обоймі завжди мав хороших та конкурентноздібних голкіперів. Наразі в команді основним сторожем воріт є Георгій Бущан, проте йому приписують відхід з команди влітку. Його місце сміло може посісти Руслан Нещерет, який і так провів левову частину сезону зі стартових хвилин, оскільки його досвідчені колеги по цеху були травмовані.

Кар'єра Дениса Бойка