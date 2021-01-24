Наступним суперником непереможного Берінчика стане топ-боксер

Непереможний український боксер легкої ваги Денис Берінчик планує провести наступний бій проти топ-суперника. Срібний призер Олімпіади-2012 Берінчик може зустрітися з Еммануелем Тагое з Гани.
Денис Берінчик, який здобув 14 поспіль перемог, в інтерв'ю ютуб-каналу INTERSPORT Україна розповів про свій наступний поєдинок.
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Берінчик заявив, що його промоутер Олександр Красюк веде переговори з менеджером Еммануеля Тагое.
Повинні санкціонувати поєдинок. Повинні призначити елімінатор на офіційного претендента,
– сказав Денис.
Також Берінчик звернув увагу, що WBO поки не призначила офіційного претендента на титул. Чинним чемпіоном є Теофімо Лопес.
"Чемпіон – Теофімо Лопес, і WBO дала йому 180 днів на відновлення, прийняття рішення про вагу – щось вибирати або приймати мій виклик і відстоювати свої пояси", – додав Берінчик.Рейтинг Берінчика. Українець займає 3-й рядок рейтингу WBO. Вище нього тільки колишній чемпіон Василь Ломаченко та претендент на титул IBF Джордж Камбосос-молодший. Відтак, саме Берінчик і Тагое можуть розіграти статус претендента на пояс WBO.