Наступним суперником непереможного Берінчика стане топ-боксер

Непереможний український боксер легкої ваги Денис Берінчик планує провести наступний бій проти топ-суперника. Срібний призер Олімпіади-2012 Берінчик може зустрітися з Еммануелем Тагое з Гани.

Тагое стане суперником Берінчика

Денис Берінчик, який здобув 14 поспіль перемог, в інтерв'ю ютуб-каналу INTERSPORT Україна розповів про свій наступний поєдинок.

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Берінчик заявив, що його промоутер Олександр Красюк веде переговори з менеджером Еммануеля Тагое.

Повинні санкціонувати поєдинок. Повинні призначити елімінатор на офіційного претендента,

– сказав Денис.

Також Берінчик звернув увагу, що WBO поки не призначила офіційного претендента на титул. Чинним чемпіоном є Теофімо Лопес.

"Чемпіон – Теофімо Лопес, і WBO дала йому 180 днів на відновлення, прийняття рішення про вагу – щось вибирати або приймати мій виклик і відстоювати свої пояси", – додав Берінчик.

Що відомо про Тагое? 32-річний ганський боксер провів 33 бої, 32 з яких виграв (15 нокаутом). У пасиві Тагое одна поразка, якої він зазнав у дебютному бою. У рейтингу WBO Тагое займає 4-е місце.

У 2020 році Денис Берінчик провів два поєдинки. Українець провів успішні захисти титулу WBO International.

Спершу Денис без проблем переміг Ектора Сармієнто. Наприкінці 2020 року Берінчик познущався з Віорела Сіміона.

. Українець займає 3-й рядок рейтингу WBO. Вище нього тільки колишній чемпіон Василь Ломаченко та претендент на титул IBF Джордж Камбосос-молодший. Відтак, саме Берінчик і Тагое можуть розіграти статус претендента на пояс WBO.