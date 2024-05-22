Зустріли з оркестром та короваєм: Денис Берінчик повернувся в Україну

Денис Берінчик повернувся в Україну після бою з Емануелем Наваррете. На київському вокзалі його зустріли урочисто.

Вранці 19 травня у Сан-Дієго Денис Берінчик здолав Емануеля Наваррете і став чемпіоном світу WBO у легкій вазі. Свій пояс український боксер привіз на Батьківщину.

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Берінчик повернувся в Україну

Українського боксера зустріли з оркестром та короваєм на Центральному залізничному вокзалі Києва. Поки боксера вітали вдома, музиканти на фоні грали різні українські пісні.

Також Берінчик продемонстрував свій здобутий пояс WBO, який супроводжували оплесками зустрічальники.

Зустріч Дениса Берінчика у Києві: дивіться відео

Наступним потенційним суперником Дениса Берінчика може стати Шакур Стівенсон , який схвально відреагував на слова українця, що йому байдуже з ким битися.

Раніше Шакур Стівенсон не розглядав Берінчика як можливого опонента. Втім, тепер усе змінилося, адже на кону можуть стояти одразу два чемпіонських пояси.