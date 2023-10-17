На Ломаченка не зважатимуть: Берінчик отримає бій за титул чемпіона світу

Український боксер Денис Берінчик нарешті може претендувати на бій за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Але йому ще треба дочекатися результату бою Девіна Хейні проти Реджиса Прогрейса.

Денис Берінчик володіє титулом WBO International у легкій вазі. Він його здобув ще 22 грудня 2018 року. І після цього вже вісім разів зумів його захистити. Останній раз – в андеркарті бою Усик – Дюбуа 26 серпня 2023 року. Там йому протистояв боксер зі Швеції Ентоні Їгіт, з яким він до цього зустрічався на Олімпійських іграх в Лондоні в 2012 році. Берінчик переміг одноголосним рішенням суддів. І захисти свій чемпіонський титул. Тож цілком може претендувати на бій за титул повноцінного чемпіона WBO.

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Саме цим зараз і займається промоутер Берінчика Олександр Красюк. Він відправився на Конвенцію WBO в Домініканській республіці, щоб там домовитися про те, щоб Берінчику дали титул обов'язкового претендента. Адже він посідає третє місце в рейтингу WBO в легкій вазі. І доволі довго успішно захищає свій пояс WBO International.

Однак в цьому випадку все залежить не лише від самого Берінчика. Титулом WBO в легкій вазі володіє Девін Хейні. Його він відібрав в Джорджа Камбососа. І навіть потім захисти в бою проти Василя Ломаченка. Однак після цього Хейні вирішив піднятися у ваговій категорії. І вже 9 грудня проведе бій проти Реджиса Прогрейса за титул WBC у першій напівсередній вазі.

"Девін Хейні піднявся, але не звільнив свої титули. Після того, як він поб’ється з Прогрейсом у грудні, йому, ймовірно, буде надано певний період часу, щоб визначити, що він робитиме далі. Президент WBO "Пако" Валкарсель рекомендує нам почекати ці пару місяців, поки цей бій відбудеться, а потім, з Божою допомогою, ми номінуємо Берінчика на титул чемпіона світу", – розповів Олександр Красюк.

Варто відзначити, що якщо Берінчик таки отримає титульний бій, то він обійде Ломаченка. При цьому що Берінчик на третьому місці в рейтингу WBO, а Ломаченко – на другому. На першому місці – Шакур Стівенсон, а лідер рейтингу та чемпіон – Девін Хейні.

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Тож якщо Хейні таки залишить чемпіонські пояси вакантними, то Берічник може провести бій проти Анхель Фієрро, який є чемпіоном WBO NABO і посідає п'яте місце в рейтингу. Або ж проти Ісаака Круза. Той на четвертому місці в рейтингу і володіє титулом WBO Latino. Але в нього попереду ймовірний бій проти Джервонти Девіса. Лише якщо цей бій точно не відбудеться, то Берінчик може вийти на ринг проти нього.