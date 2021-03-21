Денис Берінчик кинув виклик Артему Лобову

Непереможний український боксер Денис Берінчик після перемогти над Хосе Санчесом кинув виклик ірландцю Артему Лобову.

"Лобов, давай влаштуємо бійку"

32-річний інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі українець Берінчик запропонував Лобову бій на голих кулаках.

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Після бою із Санчесом українець з'явився у ринзі з футболкою, на якій було написано: "Лобов, давай влаштуємо бійку".

В інтерв'ю ринг-анонсеру Берінчик підтвердив, що кидає виклик Лобову. Денис заявив, що хоче битися з Лобовим у форматі кулачних поєдинків.

Втім, Берінчик додав, що він не планує покидати бокс.

Що відомо про Лобова

Бій голими кулаками відрізняється від традиційного боксу тим, що бійці б'ються без рукавичок. Також у боксерів імпровізований ринг.

Ірландський боєць змішаного стилю російського походження. Виступав під егідою UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях. Нині виступає в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

Лобов тренується у команді ірландського бійця Конора МакГрегора і є його основним спаринг-партнером. У МакГрегора та Лобова дружні відносини.