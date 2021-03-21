Денис Берінчик кинув виклик Артему Лобову

Джерело:24 канал
Непереможний український боксер Денис Берінчик після перемогти над Хосе Санчесом кинув виклик ірландцю Артему Лобову.
32-річний інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі українець Берінчик запропонував Лобову бій на голих кулаках.
Як це було Українець Берінчик за 3 раунди нокаутував Санчеса
Після бою із Санчесом українець з'явився у ринзі з футболкою, на якій було написано: "Лобов, давай влаштуємо бійку".
В інтерв'ю ринг-анонсеру Берінчик підтвердив, що кидає виклик Лобову. Денис заявив, що хоче битися з Лобовим у форматі кулачних поєдинків.
Втім, Берінчик додав, що він не планує покидати бокс.Бій голими кулаками відрізняється від традиційного боксу тим, що бійці б'ються без рукавичок. Також у боксерів імпровізований ринг.
Ірландський боєць змішаного стилю російського походження. Виступав під егідою UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях. Нині виступає в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC.
Лобов тренується у команді ірландського бійця Конора МакГрегора і є його основним спаринг-партнером. У МакГрегора та Лобова дружні відносини.