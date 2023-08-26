Денис Берінчик переміг в андеркарді бою Олександра Усика та захистив пояс WBO International

Український боксер залишився непереможним у своїй професійній кар'єрі. Бій проти шведського опонента протривав всі 12 раундів.

Чимало українців беруть участь у вечорі боксу, який сьогодні, 26 серпня, проходить у польському Вроцлаві. Головною подією стане бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, пише 24 канал.

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Перед цим в андеркарді свій поєдинок провів інший відомий український боксер Денис Берінчик. Спортсмен з Луганщини проводив захист поясу WBO International в легкій вазі.

Суперником Дениса став шведський боксер Ентоні Їгіт. Українець вже зустрічався з ним на Олімпійських іграх-2012 і здобув перемогу в 1/8 фіналу. Цього разу Берінчик знову був фаворитом і довів це на ринзі.

Перша половина бою пройшла у спокійному ритмі, але в 4 раунді у шведа відбулось розсічення. У другій половині Денис захопив ініціативу і частіше влучав по супернику. Особливо успішним став десятий раунд, де Берінчик був на голову сильнішим.

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Перемогти нокаутом українцю не вдалось, але судді одностайно віддали перевагу саме Денису. Боксер захистив свій пояс та здобув вже 18-ту перемогу у професійній кар'єрі.