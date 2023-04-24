Шахтар оголосив про підписання першого у своїй історії еквадорця: хто він такий

Деніл Кастілло з липня буде виступати у футболці "гірників". Перед цим 19-річний півзахисник поїде зі своєю юніорською збірною на ЧС U-20.

Донецький Шахтар ще не завершив цей сезон, а вже проводить підготовку до наступного. "Гірники" оголосили про свій перший літній трансфер цього року.

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Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря, донеччани уклали угоди із 19-річним Денілом Кастілло. Еквадорець приєднається до команди 1 липня 2023 року. Контракт з півзахисником ЛДУ Кіто буде розрахований до літа 2028 року.

Ми слідкували за ним дуже довго. Наш скаут запропонував його, гравець нам сподобався. Ми побачили божевільний потенціал у Кастілло. Це футболіст, котрий може принести користь Шахтарю, бо він відрізняється від інших гравців, які у нас є. У нього зріст 1,89 метра, хороша техніка. Я радий, що ми підписали такого таланта. Впевнений, він принесе користь Шахтарю в майбутньому. Шахтар хоче зробити дуже сильну команду. Вболівальники мають знати, що ми будемо робити все, щоб клуб був там, де має бути,

– заявив спортивний директор "гірників" Даріо Срна.

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Хто такий Деніл Кастілло

Денілу лише у березні виповнилось 19 років. Він є вихованцем флагману еквадорського футболу ЛДУ Кіто, виступає за молодіжні та резервні клубні команди вже три роки.

Футболіст виступає на позиції центрального півзахисника, який може зв'язати оборону із нападом. Крім того, у Кастілло є досвід гри за юніорську збірну Еквадору. За неї він дебютував у червні минулого року, а у травні має поїхати з нею на чемпіонат світу U-20.

Цікавий факт. Кастілло став першим в історії еквадорцем у складі Шахтаря. Ба більше, раніше у чемпіонаті України грали лише двоє представників цієї країни. Мова про Петера Меркадо, який з 2002 по 2004 роки виступав за Ворсклу, та Нарсісо Міну, який у 2010-му на рік заїхав до Чорноморця.