День в історії: 12 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА – відео

20 травня 2009-го року донецький Шахтар виграв перший європейський трофей. Донеччани у фіналі Кубка УЄФА (сьогодні Ліга Європи) перемогли німецький Вердер.

В основному складі Шахтаря, який очолював Мірча Луческу, вийшли: Андрій Пятов, Даріо Срна, Разван Рац, Дмитро Чигринський, Олександр Кучер, Фернандінью, Жадсон, Ілсінью, Маріуш Левандовський, Вілліан та Адріано.

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Першими в поєдинку відзначилися саме гравці українського клубу. На 25 хвилині вперед Шахтар вивів точний удар Луїса Адріано.

Бременська команда зуміла відновити паритет через 10 хвилин. Центральний оборонець Налдо потужно виконав штрафний удар і не залишив шансів Андрію Пятову.

В основний час голів більше не було, тому доля матчу вирішувалася в овертаймі. На 97 хвилині Шахтарю вдалося знову вийти вперед. Жадсон переграв Тіма Візе й своїм голом приніс "гірникам" історичну перемогу.

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У тому році Шахтар вперше у своїй історії зіграв у матчі за Суперкубок УЄФА, де поступився іспанській Барселоні.

Це був останній розіграш Кубка УЄФА. З нового сезону турнір отримав назву Ліга Європи. І "гірники" двічі були близькі до того, щоб тріумфувати в ньому. Та в обох випадках зупинялися у півфіналі, за крок до матчу за трофей. Вперше це було у 2016 році. А вдруге – у 2020 році.