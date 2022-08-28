"Ти – завжди Україна": як спортсмени привітали Донецьк з Днем міста

День міста Донецьк відзначається в останню неділю серпня. Цьогоріч це свято припало на 28 серпня.

Зворушливі привітання від представників спорту

Сайт 24 каналу вирішив зібрати для вас підбірку привітань від українських спортсменів, які вимушено покинули своє рідне місто. Не сумніваємося у тому, що всім їм вдасться повернутися у свою рідну домівку та провести не один турнір в українському Донецьку.

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Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв привітав Донецьк із Днем міста.

З Днем Шахтаря та Днем мого рідного міста Донецька. Місто, яке завжди буде асоціюватись зі словом дім. Вірю, що зовсім скоро буде наша перемога і найкрутіший матч на "Донбас Арені". Вітаю тебе, мій рідний Донецьк. Ти – завжди Україна,

– написав гімнаст.

Про свято рідного міста згадав і захисник "Адана Демірспор" Ярослав Ракицький.

З днем Шахтаря, з днем міста Донецька! Ми процвітали під прапором України й процвітатимемо. Місто троянд розквітне знову і відродиться! Улюблене місто, я вірю, що ти вистоїш і повернешся додому! Миру нам!

– написав гравець.

Донецький Шахтар у 2014 році втратив свою домівку через російську агресію. Тож "гірники" не могли не згадати про пам'ятний для команди день.

Колишній голкіпер збірної України Андрій Пятов теж згадав про День міста Донецька, він поділився зворушливим відео відкриття "Донбас Арени".

Величезна пошана до шахтарів. Безмежна любов до Донецька. Вітаю з Днем Шахтаря! Вітаю улюблений та рідний Донецьк з днем міста. До зустрічі на "Донбас Арені,

– написав Пятов.

Відео відкриття стадіону у 2009 році

"З Днем шахтаря і Днем міста Донецька! Ці особливі для Донецького регіону свята Донбас і вся Україна зустрічають в один із найдраматичніших періодів своєї історії. Віримо, що війна закінчиться і Донецьк знову буде українським, а отже – вільним і процвітаючим.

Миру та добра рідному Донецьку! Щастя, здоров'я, радості й благополуччя людям мужньої шахтарської професії й всім донеччанам!", – йдеться у пресслужбі Шахтаря.