Сильні та сміливі наші мами: зірки українського спорту привітали найрідніших з Днем матері

У другу неділю травня Україна відзначає міжнародний День матері. Українські спортсмени зворушливо привітали зі святом своїх мам.

Зірки українського фото опублікували фотографії та відео зі своїми мамами у соціальних мережах. Як саме наші спортсмени вітали своїх найрідніших, читайте на 24 Канал.

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Вітання з Днем матері від зірок спорту

Перша ракетка України Еліна Світоліна у 2022 році сама стала мамою. У однієї з найкращих тенісисток світу народилася донька Скай. Тож молода мама опублікувала милі фото зі своєю донечкою.

Не забула Еліна і свою маму. Зіркова спортсменка запостила фото з дитинства та сьогодення. А також щасливі моменти, коли сама стала мамою.

Світоліна зворушливо привітала маму / фото з інстаграму тенісистки

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан до Дня матері опублікувала щемливе відео записане на початку війни. Тоді батьки спортсменки відмовилися залишати Україну. Рідні Харлан не виїхали з Миколаєва, який щодня обстрілювали російські злочинці.

"Кордон. Ми розуміємо, що через 5 хвилин ми розʼїдемось. Батьки залишаться в Україні, ми поїдемо далі. Наша мама відмовилася їхати з нами. "Я не залишу тата і наших батьків тут, самих", – казала так.

Я запропонувала на останок зробити фото, на якому ми посміхаємося. Мама намагалася, але не стримала сльози. Сильна та смілива – ось яка наша мама. А ще дуже гарна. Хоча завжди дуже бентежиться компліментами. На що я кажу, що без гарних батьків, ми б не вийшли такими красивими. З Днем Матері, мамусь! Люблю", – написала Харлан.

Відео Ольги Харлан до Дня матері

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик привітав свою маму з Днем матері. У сторіз він запостив спільне фото зі словами: "я люблю тебе, мамо".

Усик привітав маму зі святом / інстаграм боксера

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід привітала свою маму подарунком та ніжними словами.

Вітання Дар'ї Білодід / інстаграм спортсменки

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко у сторіс опублікувала пам'ятні фото разом з мамою та написала зворушливе вітання.

Мамуль, дякую за твою енергію та драйв! З тобою і вогонь і у воду! Дякую татові, що вибрав саме тебе,

– написала Левченко.

Юлія Левченко разом зі своєю мамою / фото з інстаграму легкоатлетки