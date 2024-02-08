Декларація Матвія Бідного: дружина міністра спорту мала бізнес, який співпрацював з Росією

Виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту Матвій Бідний не має особистого майна та отримував скромні доходи за останні два роки. А ось про його дружину Вікторію Дашутіну такого не скажеш.

На початку листопада 2023 року в Україні змінився міністр молоді та спорту. Колишній фехтувальник Вадима Гутцайт звільнився з посади, оскільки був обраний головою Національного олімпійського комітету.

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Майно Бідного

На його місце призначили тимчасово виконуючого обов'язки міністра Матвія Бідного, який був заступником Гутцайта з 2020 року. Нещодавно він подав декларації за 2021-2023 роки, які стали відомі у відкритих джерелах.

Виявилось, що усе задеклароване майно не належить самому Матвію Вікторовичу, а записане на його дружину Вікторію Дашутіну. Мова про квартиру у Києві площею 215 квадратних метрів.

Також сім'я володіє будинком та земельною ділянкою в смт Гурзуф, що в окупованому Криму. Будинок має площу 1086 квадратних метрів та був придбаний сімейством Бідних у 2010 році.

Крім того, з 2022 року Дашутіна проживає у Словаччині, де орендує квартиру площею 109 квадратних метрів у столиці країни Братиславі. Варто зазначити, що Вікторія станом на 2021 рік була впливовим бізнесменом згідно з декларацією Бідного.

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Бізнес, пов'язаний з Росією

У неї були корпоративні права аж у 17-ти різних компаніях. Основним її місцем роботи був "Полтавський турбомеханічний завод", де вона за 2021-2022 роки заробила майже 10 мільйонів гривень.

Втім у 2023-му це підприємство пропало з декларації. Ймовірно, через слідство щодо її батька Григорія Дашутіна, якого у червні минулого року затримало ДБР. Бізнесмен та колишній депутат від "Партії регіонів" підозрюється у робота на російські підприємтва.

Саме "Полтавський турбомеханічний завод" та "ВНДІКомпресормаш", до яких була причетна і Вікторія до 2023 року, і проходять по справі щодо постачання запчастин для ВПК Росії. У ЗМІ пишуть, що жінка переховується в Словаччині від слідства по цій справі.

Варто зазначити, що за 2021-2023 роки Дашутіна заробила близько 11,3 мільйонів гривень. Дохід самого Матвія за цей час склав 2,9 мільйона гривень. Також т.в.о. міністра молоді та спорту задекларував заощадження у розмірі 16 тисяч доларів.