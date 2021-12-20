Дебютант збірної України може переїхати у клуб із топ-6 Бундесліги

Захисник Тарас Качараба активно виступає у чемпіонаті Чехії. Футболіст своєю грою привернув увагу клубів з інших чемпіонатів.

Все залежить від Славії

Про зацікавленість футболістом розповів футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло. За його словами, інтерес є зі сторони клубів із двох європейських чемпіонатів та американського – Німеччини, Бельгії та США. Цікаво, що з бельгійського чемпіонату поступила офіційна пропозиція.

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Тарас Качараба виступає за Славію на правах оренди. Його угода спливає вкінці грудня 2021 року, після чого захисник може повернутись у чеський Слован, якому належить його контракт (до 30 червня 2022-го).

Однак центрбек ще може продовжити співпрацю з празьким клубом. В орендній угоді є право викупу контракту футболіста. Тому все залежиться від рішення керівництва Славії.

Найближчим часом стане відомо, чи залишиться Качараба у Славії, чи перейде в іншу команду. До Тараса зараз проявляють інтерес три клуби – із Бундесліги, який представляє першу шістку, із МЛС та з Бельгії. В останньому випадку, це вже офіційна пропозиція,

– сказав футбольний менеджер.

В останньому матчі Славія на виїзді розписала результативну нічию з Баніком (3:3). Клуб Качараби після 19 турів лідирує у чеському чемпіонаті.

Кар'єра Качараби у Чехії

Качараба вперше перебрався у Чехії у лютому 2018-го. Однак у червні наступного року повернувся в Україну у донецький Шахтар на правах оренди.

Гравець збірної України пішов в оренду у Славію у січні 2021 року. Вартість цього переходу на пів року склала 100 тисяч євро.

У сезоні-2021/2022 відіграв 22 матчі, у яких забив один гол.