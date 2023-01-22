Роналду дебютував за Аль-Наср в офіційному матчі: голів не забивав, але вразив фінтом – відео

Португалець нарешті зіграв свій перший поєдинок у чемпіонаті Саудівської Аравії. Результативними діями Кріштіану не відзначився, а долю гри вирішив ексгравець Бенфіки.

Після чемпіонату світу Кріштіану Роналду вирішив залишити Європу та перебрався в Аль-Наср із Саудівської Аравії. Дебютував він за команду в товариській грі проти ПСЖ, де оформив дубль.

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Тепер же CR7 нарешті дочекався і офіційного дебюту. В матчі 14 туру чемпіонату Саудівської Аравії Роналду вийшов з перших хвилин проти середняка Ель-Еттіфака, пище 24 канал.

Португалець провів на полі весь поєдинок, але відзначитись гольовою дією не зміг. Тим не менш Кріштіану повеселив публіку, коли в середині другого тайму красивим фінтом поклав на газон захисника суперників Аль Мовалада.

Відео фінта Роналду:

Відсутність голів Роналду не завадила команді Руді Гарсії здобути мінімальну перемогу. Все вирішив гол екснападника Бенфіки Таліски в середині першого тайму. Андерсон вдало головою замкнув подачу Аль Сулаєма.

Як забивав Таліска:

Успіх дозволив Аль-Насру повернутись на першу сходинку у чемпіонаті. "Синьо-жовті" випереджають Аль-Хіляль на 1 бал та Аль-Іттіхад – на два. При цьому Аль-Хіляль зіграв на матч більше.

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Нагадаємо, що першу половину сезону Кріштіану провів у Манчестер Юнайтед, де переважно виходив на заміну. У 16-ти матчах за манкуніанців він забив три м'ячі. Перед ЧС-2022 Роналду дав скандальне інтерв'ю про клуб та тренера тен Хага, через що сторони розірвали угоду.