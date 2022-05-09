Дебют Луніна в Ла Лізі зіпсував пенальті: Атлетіко переграв Реал – відеоогляд

Реал 8 травня зійшовся у мадридському дербі проти Атлетіко. Андрій Лунін провів перший матч у Ла Лізі.

Дебютував із поразки

Реал достроково оформив чемпіонство Ла Ліги, тому Карло Анчелотті вдався до ротацій. Місце у рамці воріт зайняв українець Лунін, повідомляє 24 канал.

До теми Дебют у сезоні в Ла Лізі: Лунін вийде у рамці воріт Реала в мадридському дербі

На жаль, дебют українського голкіпера в іспанській Ла Лізі був зіпсований. Все через пенальті, яке на 40-й хвилині призначив головний арбітр зустрічі. Яннік Феррейра Карраско бездоганно розвів воротаря Реала та м'яч у різні кути гостей.

Мізерний шанс для Луніна

У поточному сезоні український голкіпер лише тричі виходив на футбольне поле у футболці "вершкових".

До поєдинку проти Атлетіко двічі це було у Кубку Іспанії. Лунін пропустив два голи від Алькояно та Ельче. Однак це не завадило Реалу святкувати перемоги – 1:3 та 1: відповідно.

Зустріч проти Атлетіко стала для Андрія дебютною у Ла Лізі у складі Реала.

Ще напередодні гри проти "матрацників" Анчелотті анонсував вихід українця. Карло дотримав своє слово.

Тренерський штаб постійно хвалить воротаря збірної України, але не дає достатньо ігрової практики, щоб показати усі свої скіли.

Нагадаємо, що Лунін підписав угоду з іспанським грандом ще влітку 2018-го. Після чого Андрій помандрував по орендах.

За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає лише два мільйони євро. У разі переходу мадридці захочуть виручити за українця значно більше.

Поразка, яка немає жодного значення

Атлетіко мінімально обіграв Реал у дербі, яке не мало вже ніякого значення. "Королівський клуб" грав неосновним складом, італійський наставник поберіг лідерів команди.

"Вершкові" за три тури до закінчення внутрішнього чемпіонату має у своєму активі 81 очко.

Атлетіко після перемоги продовжує йти п'ятим. "Матрацники" впритул наблизились до третього місця, яке посідає Севілья. Підопічні Дієго Сіміоне вже здобули 64 пункти, поки у Севільї є 65 балів.

Попереду у Реала ще поєдинки Ла Ліги проти Леванте, Кадіса та Бетіса. Команда Анчелотті 28 травня зіграє проти Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Реал