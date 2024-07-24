Обрали з чотирьох претендентів: де відбудеться зимова Олімпіада-2030

У Парижі 24 липня стартують змагання на літніх Олімпійських іграх-2024. У цей же день на сесії МОК було обрано місце проведення зимових Ігор-2030.

На проведення зимової Олімпіади-2030 претендували Франція, Швеція, США та Швейцарія. У підсумку, саме перша країна з цього списку здобула почесне право.

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Четверта зимова Олімпіада для Франції

Повідомляється, що зимові Олімпіада та Паралімпіада 2030 року відбудуться у французьких Альпах. Більшість видів спорту на льоду прийматиме Ніцца.

До 1 жовтня 2024 року Франція зобов'язана буде надати ключові фінансові гарантії щодо проведення Ігор-2030, а до 1 березня 2025 року їх має ратифікувати парламент. Ігри відбудуться з 8 по 24 лютого 2030 року.

Дивіться відео з оголошенням господаря Олімпіади-2030

. Франція вчетверте проведе зимову Олімпіаду. ОІ-1924 проходили в Шамоні-Мон-Блан, Ігри-1968 у Греноблі, а Олімпіада-1992 – в Альбервілі.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2026 прийматиме Італія (Мілан і Кортіна-д'Ампеццо).