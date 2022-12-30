Колишній тренер Шахтаря назвав українця, який може виграти Золотий М'яч

Роберто Де Дзербі мріє знову попрацювати із Михайлом Мудриком. Втім наразі італієць тренує Брайтон, який не готовий задовольняти фінансові апетити Шахтаря.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став одним з найгарячіших лотів на всьому футбольному ринку цього трансферного вікна. Донеччани підняли цінник на свою зірки аж до 100 мільйонів євро.

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Звісно, ця вартість відлякала багато середніх команд, які б хотіли придбати Мудрика. Однією з них був Брайтон, де нині головним тренером працює екскоуч Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Втім команда навряд чи зможе задовольнити апетити Шахтаря. Італійський спеціаліст зізнався, що очікує від Мудрика дуже насичену та тріумфальну кар'єру.

Мудрик — фантастичний гравець, але Брайтон не може його придбати. Він мені подобається, бо мені подобаються всі мої колишні гравці. Але зараз я тренер Брайтона. Мудрик може виграти Золотий М’яч у майбутньому. Я розумію його рівень,

– відзначив Де Дзербі.

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Як Мудрик став зіркою Шахтаря

Цього сезону Михайло показує неймовірну гру, ставши справжнім лідером Шахтаря. У 18 матчах за донеччан вінгер забив 10 голів та віддав 9 результативних передач. У тому числі на його рахунку 3+2 в Лізі чемпіонів.

Також цього року Мудрик дебютував за збірну України, забивши один гол у 11-ти зустрічах. Популярний портал Transfermarkt вважає його найдорожчим українцем на даний момент, його ціна досягла 40 мільйонів євро.