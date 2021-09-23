Де Дзербі та Вукоєвич влаштували сутичку під час матчу Шахтар – Динамо: відео

Під час матчу за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем в середу, 22 вересня, на НСК "Олімпійський", "спекотно" було не лише на полі. Між тренерськими лавками теж "пройшла іскра".

Вже на початку зустрічі головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі та помічник головного тренера Динамо Огнен Вукоєвіч влаштували сутичку. Спочатку словесну, а згодом і руками помахали.

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Сталося це після того, як Ісмаілі відверто грубо зіграв вже в дебюті зустрічі. Він прямою ногою намагався дістатися до м'яча, за який вели боротьбу Супряга та Матвієнко. Гра бразильського захисника закінчилася тим, що він шипами влетів в голову Матвієнку. Гравцю довелося надавати медичну допомогу через кровотечу, яка не припинялася і під час матчу. Через це арбітр декілька разів зупиняв гру.

Під час паузи після зіткнення гравців суперечка виникла і між лавками запасних. Вукоєвич підійшов до де Дзербі, щось йому розповідаючи. Однак тренер "гірників" не надто хотів слухати суперника, в один з моментів відштовхнувши Вукоєвича. Тоді ж підбігли й інші представники команд, розвівши забіяк.