Роберто Де Дзербі вперше прокоментував суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі поділився очікуваннями від участі команди в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Де Дзербі зізнався, що на його підопічних у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів чекають складні зустрічі з бельгійським Генком. Втім, італієць заявив, що до них команда підійде повністю готовою.

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"Команда готова, але ще не на сто відсотків. Як і всі інші клуби у Європі на старті сезону. Якщо ми хочемо грати у групі Ліги чемпіонів, маємо бути готові протистояти хорошим, сильним командам. Генк – з таких, і нам буде вкрай важко . Але Шахтар теж сильний, та, думаю, Генку буде ще складніше", – заявив Де Дзербі.

Шахтар – Генк: що відомо про матч