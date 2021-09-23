Де Дзербі відповів на звинувачення Луческу у неповазі до Динамо

Після матчу за Суперкубок України Мірча Луческу розкритикував поведінку тренерському штабу та гравців Шахтаря. Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі відповів румунському спеціалісту.

"Луческу сам кожного матчу додає тиску на арбітрів"

Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі захистив свою команду після критики Мірчі Луческу. Італійський фахівець заявив, що у повазі до суперника не слід сумніватись.

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Тренер зазначив, що румунський спеціаліст сам під час поєдинків робить тиск на арбітрів.

Я поважаю всіх. Але якщо Луческу каже, що у нас не було поваги, позаяк він сам кожного матчу додає тиску на арбітрів, то такі моральні уроки я не приймаю. Мені не подобається, коли хтось вважає мене дурнем

– розповів італієць.

Де Дзербі не применшує заслуг Динамо, яке стало чемпіоном УПЛ. Мірча Луческу – маестро. Саме так вважає головним тренер Шахтаря. Де Дзербі запевнив, що ніколи не робить тиск на рефері.

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