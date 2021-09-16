Де Дзербі пояснив поразку Шахтаря від Шерифа у Лізі чемпіонів
Джерело:24 канал
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував поразку від Шерифа (0:2) в матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.
За словами італійця, у нього багато сильних виконавців, які не можуть налагодити командну взаємодію. Де Дзербі вважає, що в матчі в Тирасполі "гірникам" дуже не щастило, а Шерифу навпаки.
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"Сильна команда не повинна пропускати такі голи, як ми сьогодні. Думаю, ми станемо сильною командою. У нас багато сильних молодих футболістів. Я впевнений, що, завдяки наполегливій роботі, я і команда можемо прогресувати", – заявив наставник
Де Дзербі впевнений, що команда розуміє, що він від неї вимагає: "Поки у нас не все відмінно. І це нормально для початку сезону".
Шериф – Шахтар: коротко про матч
- Зустріч в Тирасполі в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів між місцевим Шерифом і донецьким Шахтарем завершилася з рахунком 2:0. По голу було забито у кожному з таймів.
- Наступний матч в групі Ліги чемпіонів Шахтар проведе проти Інтера на своєму полі 28 вересня.