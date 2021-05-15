Де Дзербі планує запросити в Шахтар футболіста Інтера

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі вирішив покинути італійський клуб після закінчення сезону і перейти в Шахтар.

Італійський фахівець потроху починає збирати однодумців навколо свого проєкту в Шахтарі. На радари Де Дзербі потрапив півзахисник Інтера Стефано Сенсі.

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41-річний фахівець збирається особисто переговорити з Сенсі, а також просить Шахтар придбати 25-річного хавбека.

Що відомо про Сенсі

Тransfermarkt оцінює футболіста в 13 мільйонів євро, його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2024 року, а чиста зарплата становить 2 мільйони євро на рік.

Основна позиція Сенсі – центральний півзахисник, також здатний зіграти опорного і атакуючого хавбека.

Забив 3 голи в 8 матчах за збірну Італії. У 38 матчах за Інтер відзначився 3 забитими м'ячами і 4 асистами, в 68-ми за Сассуоло – 5+5 за системою "гол+пас". Також грав за Чезену (4 голи і 5 результативних передач в 33 зустрічах) і Сан-Марино (10+2 в 63 матчах)