Де Дзербі, можливо, є у списках Шахтаря, – Денисов

Джерело:"Денисов Time"
Наставник італійського Сассуоло Роберто Де Дзербі серед кандидатів на тренерське крісло донецького Шахтаря. Де Дзербі може стати наступником Луїша Каштру.
Контракт Луїша Каштру з Шахтарем закінчується 30 червня 2021 року. Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що Шахтар поки не вирішив, чи продовжить контракт з португальцем.
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"На сьогодні у Каштру контракт не продовжено. Як воно буде далі – ні тренер, ні клуб не прийняли рішення", – розповів.
Денисов зазначив, що 41-річний Де Дзербі, ймовірно, перебуває у списку претендентів на тренерське крісло Шахтаря.
Є список кандидатів, які розглядаються Шахтарем і викидаються в пресу. Що стосується Де Дзербі потрібно сказати, що цей тренер десь, можливо, є у списках Шахтаря,
– зазначив Денисов.
Також Денисов став на захист італійського тренера. Зокрема, він відповів на критику, мовляв, Де Дзербі не вигравав у єврокубках.
"Ті, хто пишуть коментарі, що тренер не вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи і він без єврокубкового досвіду – це не є мірилом того, як підбираються тренери у Шахтарі. Ті ж Фонсека і Каштру приходили у Шахтар без цього досвіду. У Фонсеки вийшло видати три тріумфальних сезони, у Каштру вийшов перший сезон, зараз йде другий, і він, можна сказати, провальний. Але як буде з Каштру – ще нічого не вирішено", – резюмував Денисов.