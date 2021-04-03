Де Дзербі, можливо, є у списках Шахтаря, – Денисов

Наставник італійського Сассуоло Роберто Де Дзербі серед кандидатів на тренерське крісло донецького Шахтаря. Де Дзербі може стати наступником Луїша Каштру.

Контракт Луїша Каштру з Шахтарем закінчується 30 червня 2021 року. Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що Шахтар поки не вирішив, чи продовжить контракт з португальцем.

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"На сьогодні у Каштру контракт не продовжено. Як воно буде далі – ні тренер, ні клуб не прийняли рішення", – розповів.

Де Дзербі у списку Шахтаря

Денисов зазначив, що 41-річний Де Дзербі, ймовірно, перебуває у списку претендентів на тренерське крісло Шахтаря.

Є список кандидатів, які розглядаються Шахтарем і викидаються в пресу. Що стосується Де Дзербі потрібно сказати, що цей тренер десь, можливо, є у списках Шахтаря,

– зазначив Денисов.

Також Денисов став на захист італійського тренера. Зокрема, він відповів на критику, мовляв, Де Дзербі не вигравав у єврокубках.

"Ті, хто пишуть коментарі, що тренер не вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи і він без єврокубкового досвіду – це не є мірилом того, як підбираються тренери у Шахтарі. Ті ж Фонсека і Каштру приходили у Шахтар без цього досвіду. У Фонсеки вийшло видати три тріумфальних сезони, у Каштру вийшов перший сезон, зараз йде другий, і він, можна сказати, провальний. Але як буде з Каштру – ще нічого не вирішено", – резюмував Денисов.

У дебютному сезоні Луїш Каштру вивів Шахтар у півфінал Ліги Європи та виграв чемпіонат України.

У сезоні-2020/2021 Шахтар вже вилетів з Кубка України, покинув Лігу чемпіонів після групового етапу, вилетів з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу.

Також Шахтар програє Динамо 7 очок у чемпіонаті України.

Де Дзербі працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо. Під керівництвом Де Дзербі Сассуоло став міцним середняком Серії А.