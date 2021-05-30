Де Дзербі хоче купити у Шахтар захисника, яким цікавилось Динамо

Динамо та Шахтар полюють на захисника Галатасараю Маркао. Новий тренер "гірників" вирішив спробувати перехопити футболіста з-під носа київського клубу.
Два українські гранди на одного оборонця клубу
Ще у серпні 2020 року київське Динамо цікавилось захисником турецького клубу. Тепер Марко потрапив в око Шахтаря.
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Новоспечений головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі попросив клубне керівництво донеччан підписати йому двох бразильських центральних захисників для конкуренції українському дуету.
41-річний італійський спеціаліст хоче попрацювати з Марлоном, який виступає за Сассуоло – колишній клуб наставника. А другим пріоритетом для італійця є придбання оборонця Галатасарая Маркао.
- Цікаво, що Марко лише нещодавно продовжив угоду з турецьким грандом. Його контракт із клубом тепер розрахований до кінця червня 2024 року. Але все це було зроблено для того, щоб виручити якнайбільше за трансфер захисника у літнє міжсезоння.
У Галатасараї вже навіть пригледіли потенційного наступника для Маркао. Ним повинен стати 26-річний гравець оборони Каан Айхан, який виступає у тому ж італійському Сассуоло.
- У 2019 році 24-річний бразильський центрбек офіційно став гравцем турецького клубу. Його трансферна ціна склала 4 мільйони євро.
- У минулому сезоні-2020/2021 бразилець був ключовим гравцем команди. Провів 42 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та такою ж кількістю асистів.
- Transfermarkt оцінює футболіста у 12 мільйонів євро.