Де Дзербі хоче купити у Шахтар захисника, яким цікавилось Динамо

Динамо та Шахтар полюють на захисника Галатасараю Маркао. Новий тренер "гірників" вирішив спробувати перехопити футболіста з-під носа київського клубу.

Два українські гранди на одного оборонця клубу

Ще у серпні 2020 року київське Динамо цікавилось захисником турецького клубу. Тепер Марко потрапив в око Шахтаря.

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Новоспечений головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі попросив клубне керівництво донеччан підписати йому двох бразильських центральних захисників для конкуренції українському дуету.

41-річний італійський спеціаліст хоче попрацювати з Марлоном, який виступає за Сассуоло – колишній клуб наставника. А другим пріоритетом для італійця є придбання оборонця Галатасарая Маркао.

Цікаво, що Марко лише нещодавно продовжив угоду з турецьким грандом. Його контракт із клубом тепер розрахований до кінця червня 2024 року. Але все це було зроблено для того, щоб виручити якнайбільше за трансфер захисника у літнє міжсезоння.

У Галатасараї вже навіть пригледіли потенційного наступника для Маркао. Ним повинен стати 26-річний гравець оборони Каан Айхан, який виступає у тому ж італійському Сассуоло.