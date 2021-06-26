Євро-2020 повертається: де дивитися перші матчі плей-офф – розклад

У суботу, 26 червня, Євро-2020 повертається після двох днів відпочинку. В цей день відбудеться перші матчі 1/8 фіналу. Розклад поєдинків – дивіться на Спорт24.

Уельс – Данія. 19:00. Амстердам

Відкрити програму матчів 1/8 фіналу випало Уельсу та Данії. Команди посіли лише другі місця у своїх групах, але не вийшли на лідерів інших квартетів. При цьому Данія стала першою країною, яка забезпечила собі вихід в плей-офф, програвши два стартові матчі.

. Їх перемога в цьому матчі оцінена в 51% експертами Favbet . На перемогу Уельсу в основний час – 20%. Ще 29% на те, що матч закінчиться внічию. На прохід Данії у чвертьфінал приймають ставки з коефіцієнтом 1,4, на прохід Уельсу – 3,15.

Матч Уельс – Данія в прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" та "Футбол 2". Дивитися онлайн цей матч можна буде на платформі Oll.tv.

Італія – Австрія. 22:00. Лондон

Австрійські вболівальники були дуже раді, коли їх збірна в групі обіграла збірну України. Правда в кінцевому результаті виявилося, що австрійці в плей-офф потрапили на грізну збірну Італії, яка є одним з фаворитів турнірі. Натомість збірна України зіграє проти Швеції. Правда українці три дні жили без розуміння того, чи вийде збірна України в 1/8 фіналу. Все вирішилося лише в останній день групового етапу.

Однакна фоні збірної Італії в цьому матчі. Хоча шанси пройти "скуадра адзурра" в австрійців не так і багато – 63% на перемогу італійців проти 14% на перемогу австрійців. Але існує 23%, що матч в основний час закінчиться внічию. Ставка на прохід Австрії у чвертьфінал може принести виграш з коефіцієнтом 4,8 у букмекерській компанії Favbet . Прохід Італії – 1,22.

Матч між збірними Італії та Австрії буде доступний для перегляду в ефірах телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2", а також ТРК "Україна". Онлайн його транслюватимуть на усіх платформах з легальним доступом до показів цих каналів.