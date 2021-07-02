Наближається півфінал смерті: де дивитися Євро-2020 – розклад матчів 2 липня

За підсумками двох поєдинків у п'ятницю, 2 липня, стане відома перша пара півфіналістів чемпіонату Європи з футболу. Розклад матчів – на Спорт24.

Швейцарія – Іспанія

На стадіоні в Санкт-Петербурзі в матчі 1/4 фіналу змагатимуться збірна Швейцарії та триразовий чемпіон Європи команда Іспанії. Поєдинок розпочнеться в 19:00.

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Раніше суперники неодноразово перетиналися між собою, в тому числі й у фінальних турнірах чемпіонатів світу. На ЧС-1966 піренейці здобули важку перемогу на груповій стадії (2:1), на ЧС-1994 "Червона фурія" вже куди впевненіше розібралася із суперником в 1/8 фіналу (3:0), а ось на ЧС-2010 успіх у групі вже був на боці швейцарців (1:0). Також зовсім нещодавно команди грали в одній групі Ліги націй, в якій виступала й Україна. У Мадриді іспанці здобули мінімальну перемогу (1:0), а в Базелі була зафіксована результативна нічия (1:1).

Бельгія – Італія

"Футбол 1"

Матчем у Мюнхені на "Альянц Арені" між бронзовим призером ЧС-2018 Бельгією та чотириразовим чемпіоном світу Італією продовжиться ігрова програма чвертьфінальної стадії Євро-2020. Початок зустрічі – о 22:00.

Раніше суперники тричі перетиналися на фінальних стадіях чемпіонатів Європи, і бельгійці ще жодного разу не вигравали. Двічі успіх був на боці "Скуадри Адзурри" – на ЧЄ-2000 (2:0) та ЧЄ-2016 (2:0), ще в одному випадку, на ЧЄ-1980, була зафіксована нічия (0:0).

"Футбол 1", ТРК "Україна"