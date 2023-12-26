Джима та Підручний спробують завершити 2023 рік на мажорній ноті: де дивитись Різдвяну гонку

Українські вболівальники зможуть переглянути Різдвяну гонку 2023 завдяки трансляції на телеканалі Євроспорт 1. Початок мас-старту запланований на 19:00 за Києвом.

У німецькому Гельзенкірхені 28 грудня відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Україну в ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

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Різдвяну гонку 2023 покаже телеканал Євроспорт

За регламентом біатлоністи спершу пробігуть мас-старт, після чого за його результатами буде сформовано стартовий лист у гонці переслідування.

Повний склад учасників Різдвяної гонки:

Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)

Софія Шнайдер та Роман Реєс (Німеччина)

Ханна Кебінгер та Бенедикт Долль (Німеччина)

Інгрід Ланмарк Тандревольд та Стурла Хольм Лагрейд (Норвегія)

Ліза Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер (Австрія)

Маркета Давидова та Міхал Крчмарж (Чехія)

Емі Басерга та Себастьян Штальдер (Швейцарія)

Полона Клеменчич та Яков Фак (Словенія)

Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)

Лотте Ліє та Флоран Клод (Бельгія)

Українські вболівальники зможуть переглянути Різдвяну гонку 2023 завдяки трансляції на телеканалі Євроспорт 1, що доступний на медіасервісі MEGOGO. Початок мас-старту запланований на 19:00 за Києвом.

Різдвяна гонка 2023 відбудеться на стадіоні футбольного клубу Шальке. Україна вигравала цю шоу-гонку двічі: у 2008 році не було рівних Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі, а в 2014-му тріумфували Валентина Семеренко та Сергій Семенов.